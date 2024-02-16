Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, İdari Yapımcılığını Hakan Aytekin’in, yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı, senaryosunu ise Barış Başar’ın kaleme aldığı, “C Takımı” isimli komedi filmi bugün vizyona giriyor. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı film, daha vizyona girmeden, ikincisi için de şimdiden kollar sıvandı.

30 yıldır arkadaş olan 7 kişinin yaşadığı maceraların anlatıldığı filmin başrollerini Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt ve Turgay Tanülkü paylaşıyor. Filmde bu isimlere Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Yonca Başak Kurum, Öykü Uslu, Yasemin Sümer eşlik ederken, filmin kadrosunda Altan Erkekli, Alper Saldıran, Ferdi Akarnur, Dost Elver, Cansu Canan Özgen, Mustafa Şahin, Alpaslan Özmol gibi ünlü isimler de eşlik ediyor. Aynı zamanda da filmin müziklerini yapan Çağatay Akman’da filmin kadrosunda yer alıyor.

90’lı yıllarda ve günümüzde geçen lisede tanışan bir grup arkadaşın başına gelen olayları anlatan komedi filmi “C Takımı”nın bugün vizyona gireceği açıklandı. “Nasipse Olur” ve “Sil Baştan Kaynanam” filmleri ile tanınan yapımcı Vahdet Erdoğan “Güzel başladı, güzel bitiriyoruz. Oyuncu arkadaşlarıma, sette çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir iş çıktı. Bundan sonraki notu izleyiciler verecek” dedi.

İKİNCİ FİLMİN ÇEKİMİ İÇİN

ÇORUM DÜŞÜNÜLÜYOR

“C Takımı” isimli komedi filmi henüz vizyona girmeden, ikincisinin de çekilmesi için çalışmalar şimdiden başladı. Filmin ikincisi serisinin ise Çorum’da çekilmesi düşünülüyor. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın, yaptığı C Takımı filminin Yapım Sorumlusu hemşehrimiz Hakan Danlı’nın mekan araştırması yaptığı öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ