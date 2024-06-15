Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Dr. Cahit Bağcı, Çorum’da ilk olarak Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Dağlı, Bakü Büyükelçisi Bağcı ile bir süre sohbet ederek gündemi değerlendirdi. Vali Dağlı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bağcı’ya teşekkür etti.



Bakü Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Bağcı, 31 Mart seçimlerinde yeniden Çorum Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın’a görevinde başarı dileklerini iletti,

Büyükelçi Bağcı daha sonra Belediye Başkanı Aşgın ile birlikte Saat Kulesi etrafında yer alan yeni eser ve hizmetleri gezerek bilgi aldı.