Eğitim-Sen Çorum Şubesi önceki dönem Şube Sekreteri, Emekli Öğretmen Cemal Gülcihan’ın amcası Büyükdivan Köyü sakinlerinden Sadık Gülcihan, rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Öte yandan, yine Büyükdivan Köyü’nden Muharrem ve Servet Şanlı ile İsminaz’ın anneleri Menekşe Şanlı (87), rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Her iki cenaze için de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde “Hakka Yürüme Erkanı” düzenlendi. Törenin ardından cenazeler Büyükdivan Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

