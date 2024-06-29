Hükümetin Meclis’e sunmaya hazırlandığı yeni vergi taslağında, çiftçilerin tarım ve hayvancılık için kullandığı gübre ve yeme KDV zammı getirilmesi planlanıyor.

Taslakta yer alan bilgilere göre, yem ve gübre gibi temel tarım girdilerine yüzde 10 ila 20 arasında KDV uygulanması öngörülüyor.

MALİYET ARTIŞLARI ÜRETİMİ DÜŞÜREBİLİR

Yem ve gübreye getirilecek KDV, tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek önemli faktörlerin başında geliyor. Maliyet artışları nedeniyle çiftçiler, üretim miktarını azaltmak zorunda kalabilir.

Yeni vergi taslağına çiftçilerden tepki gecikmedi. Çiftçiler, bu vergilerin kendilerini daha da zorlayacağını belirtiyor.

Tarım örgütleri ise hükümeti, tarım sektörünü desteklemeye ve vergi yükünü azaltmaya yönelik adımlar atmaya çağırıyor.