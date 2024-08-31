Berkay, Emircan İğrek, İrem Derici, Manga, Simge ve Ziynet Sali 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda meydanları dolduran binlerce yurttaşa konser verdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz'un102. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, Türkiye genelinde pek çok konser ve etkinlik düzenlendi.

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen bu ulusal bayram, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Buna göre sanatçı Berkay İstanbul Silivri Sahil Atatürk Meydanı, Emir Can İğrek Çatalca Millet Bahçesi, İrem Derici Antalya Serik Boğazkent Sahil Kadınlar Plajı doğusu, maNga Muğla Menteşe Cumhuriyet Meydanı, Oğuzhan Koç İstanbul Beyoğlu Hasköy Parkı, Simge Antalya Cumhuriyet Meydanı ve Ziynet Sali Antalya Mirage Hotel’de verdikleri konserlerle zaferin coşkusunu yurttaşlara yaşattı.

Büyük Zafer meydanlarda birbirinden ünlü sanatçıların konserleriyle kutlanırken Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da yâd edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ