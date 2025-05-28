Çorum’un sevilen ve tanınmış simalarından Soner Uysal, Büşra Küçükkahveci ile hayatını birleştirdi.

Ayla ve Ali Uysal’ın oğulları Soner, Demet ve Harun Küçükkahveci çiftinin kızları Büşra ile coşkulu bir düğün töreni ile dünyaevine girdi. Küçükkahveci ve Uysal ailelerinin düğün töreni Yıldızpark Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi. Düğüne bazı protokol mensupları da katıldı.

Halaylarla, danslarla ve çeşitli oyunlarla devam eden düğüne yerel sanatçı Ercan Aygün ve ekibi de canlı müzikleriyle renk kattı.

Editör: Haber Merkezi