GİAD Dernek Merkezindeki Genel Kurul’da tüzük değişikliğinin yanı sıra, Yönetim Kurulu da Burak Küçükbenli başkanlığında yeniden belirlendi. Tek aday olan Küçükbenli, oybirliği ile başkan seçildi. Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşturuldu:

Başkan Yardımcıları: Ayberk Alpoğlu, Kemal Özdoğan, Melih Ürgen. Satılmış Yiğitoğlu (Sayman), Atakan Bozkurt (İnşaat Komisyonu Başkanı), Mustafa İlbaş (Eğitim Komisyonu Başkanı), Emre Çağatay Devren (Dijitalleşme Komisyonu Başkanı), Buğrahan Demiran (Ekonomi ve Dış Ticaret Komisyonu Başkanı), Ahmet Hançer (İş Geliştirme Komisyonu Başkanı), Enes Yavuz (Girişimcilik Komisyonu Başkanı), Fatih Özçelik (Endüstri ve Sanayi Komisyonu Başkanı), Uğur Saylan (Sosyal Aktiviteler Komisyonu Başkanı).

Başkan Burak Küçükbenli, dolu dolu bir yılı geride bıraktıklarını, edindikleri tecrübelerle, daha dinamik bir kadro olarak faliyetlerine yeni başarılar ekleyeceklerini belirterek, “Sektörümün arıcılık olmasından dolayı, Çorum GİAD’ı bir arı kovanına benzetecek olursam, kovanın içerisindeki birçok arı türünün etkin olduğu bir ekosistem ve birliktelik var. Bizler de böyle bir ekosistem içinde etkin roller oynayacağız” dedi.