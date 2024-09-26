Törene Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, MHP Belediye Meclisi Üyesi Arslan Kaynar, MHP'nin eski İl Başkanı Av. Bekir Çetin, Deva Partisi Çorum İl Başkanı Av. Yunus Emre Özdemir, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Eğitim-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, Organize Sanayi Bölge Müdürü Özgür Özden Yalçın ve Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer ile Burak Kağan Çelik'in ailesi katıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av. Burak Kağan Çelik, öğrencilik yıllarında iki dönem Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilciliği ve Türk Hukuk Topluluğu Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Çelik, şu anda Sakarya Üniversitesi’nde özel hukuk alanında tezli yüksek lisans yapıyor.

Editör: HABER MERKEZİ