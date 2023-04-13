Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından TSO kompleksinde düzenlenen iftar programı ve Yeniden Refah Partisi Çorum milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbakan, muhalefet partilerini eleştirdi.

Doğruyu alkışlayan, kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran siyaset anlayışı, yapıcı muhalefet anlayışı ve sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan anlayışla milletin teveccühüne, desteğine mazhar olduklarını dile getiren Erbakan, Yeniden Refah’ın 14 Mayıs seçimlerinin kilit partisi haline geldiğini söyledi.

Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak milletimizi 7’li masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, ateist her türlü fraksiyon ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK ve FETÖ’nün açıkça destek verdiği 7’li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7’li ittifakın iktidar olmasına vesile olmamak adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’na katılma kararını aldık” dedi.



MUHALİF MUHAFAZAKÂR PARTİLERE ELEŞTİRİ

Millet İttifakı içerisinde yer ayan muhafazakâr partileri eleştiren Erbakan, “Bu seçimde kendilerini muhafazakâr parti olarak nitelendiren 7’li masanın içerisinde yer alan CHP listelerinden seçime girme kararı aldılar. Bu kararı almadan bir gün önce PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün televizyonuna verdiği röportajda ‘7’li masanın seçimlere ortak liste ile girmesi gerekiyor. Bu seçimde 7’li masanın en verimli sonucu alması gerekiyor. Bu verimli sonucu almak içinde seçime ortak liste ile gitmesi gerekiyor’ diyor. Bu açıklamadan bir gün sonra 4 parti CHP’nin listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu 4 partinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki maalesef kendisini milli görüşçü olduğu zanneden bir parti. Erbakan hocamızın ifadesiyle “eline, yüzüne çamur sürüp ne yapıyorsunuz dendiği zaman ben namaz kılıyorum diyen bir parti” diye konuştu.



“6’LI MASANIN, 7Lİ MASANIN, 6’LI VE 7’Lİ MAŞAYA DÖNÜŞTÜ”

6’lı masanın, 7li masanın, 6’lı ve 7’li maşaya dönüştüğünü anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

“Siz PKK’nın, FETÖ’nün açık şekilde destek olduğu, biz gelir gelmez namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen, İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz diye bu 7’li masaya iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. LGBT Türk ailesine zarar vermez diyen, eşcinsellik evlilik normal ama toplum buna hazır değil diyen 7‘li masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ7nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapan ecdadın torunları inancımızla, İslam ile ahlakla, maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 6’lı masaya, 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşaya Çorumlularda 85 milyon insanımızda gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıktan verecektir inşallah” diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldıklarını hatırlatan Erbakan, şöyle devam etti:

“Gelinen noktada milletimizi 7'li masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, sosyalist, ateist, her türlü fraksiyonun ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK'nın ve FETÖ'nün açıkça destek verdiği, 7'li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7'li ittifakın iktidar olmamasına vesile olmak adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldık. Bu ittifakın içerisinde tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla amblemimizle seçimlere inşallah katılacağız. 21 yıl aradan sonra milli görüşü Yeniden Refah Partisi ile yeniden Meclis'e taşıyacağız inşallah.”

TBMM dışında olmalarına rağmen emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetlerinin giderilmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması, Ayasofya'nın yeniden cami olması, LGBT'ye karşı uyanık olunması, salgın sürecinde aşılardan halkın korunması konularında etkili olduklarını vurgulayan Erbakan, 14 Mayıs'tan sonra Meclis'e girerek, çok daha hayırlı işlere vesile olacaklarını kaydetti.

Yanlışları düzeltmek, eksikleri tamamlamak, hayırlı işleri hayata geçirmek için AK Parti ile Mutabakat Metni hazırladıklarını hatırlatan Erbakan, milli görüşün olmazsa olmazlarını bu metnin içine koyduklarını aktardı.

Milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı için değil, ülkenin ve halkın selameti için Cumhur İttifakı'na katıldıklarının altını çizen Erbakan, "Bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü 21 yıl aradan sonra yeniden Meclis'e taşıyacağız ve inşallah 2028 seçimlerinde de iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Milli görüş tarihinde olduğu gibi, inşallah 14 Mayıs'ta önce milli görüşü Meclis'e taşıyacağız, milli görüşün Meclis'teki performansıyla, estireceği rüzgârla 2028'de de milli görüşü iktidara taşıyacağız." ifadelerini kullandı. (İHA-AA)