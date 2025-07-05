Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İkizli Köyü’nde geleneksel bulgur kaynatma mesaisi başladı.

Yeni mahsul buğdayların işlenmesiyle birlikte köyde kazanlar kuruldu, bulgur kaynatma işlemi tüm hızıyla devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da köy halkı bir araya gelerek imece usulüyle bulgurlarını hazırlıyor. Sabahın erken saatlerinde başlanan çalışmalar, gün boyu süren kaynatma ve kurutma işlemleriyle devam ediyor. Sungurlu İkizli Köyü’nde bulgur kaynatma, hem kışlık hazırlıkların önemli bir parçası hem de sosyal dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Köy sakinleri, bu geleneğin kuşaktan kuşağa aktarıldığını belirterek, doğal yöntemlerle hazırlanan bulgurun hem lezzetli hem de sağlıklı olduğunu ifade ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi