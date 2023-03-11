6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından Çorum’da emek ve demokrasi güçleri olarak deprem bölgesine gerekli yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber olduklarını ve bu kapsamda tonlarca yardım malzemesini afetin yaşandığı illere gönderdiklerini belirten Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, bir taraftan da Çorum’a gelen depremzedeler için seferber olduklarını söyledi.

Derem bölgesinden Çorum’a gelen ailelerle her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını kaydeden Özdel, “Platformumuzun içerisinde yüzlerce öğretmen, onlarca avukat. Emekten, demokrasiden, barıştan ve özgürlükten yana siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri var. Çorum’da gerek hukuki, gerekse de ekonomik her konuda sizlere destek olmak için kapımız sonuna kadar açık” dedi.

İnsanların en önemli özelliklerinden birisinin de “dayanışma” olduğunu belirten Özdel, “Bizler Çorum’daki emek ve demokrasi güçleri olarak sizlerle dayanışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.