Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, iç sahada Kocaelispor’a karşı alınan 2-0’lık yenilgi sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sahada etkin, istekli ve sistemini oturtmuş bir Çorum FK’yı henüz izleyemedik” ifadelerini kullanan Muhsin Dere, takıma güvenini dile getirirken, “Ahlatcı Çorum FK’mız, güçlü rakibi Kocaelispor karşısında etkili bir oyun sergileyemediği maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Bu sene takım olarak işleri iyi götüremediğimiz açık bir gerçek. Sahada etkin, istekli ve sistemini oturtmuş bir Çorum FK’yı henüz izleyemedik. Buralara çok zor günler atlatarak gelen takımımızın potansiyelini biliyoruz. Bu sebeple gözbebeğimiz Çorum FK’mızın ayağa kalkmasını bekliyoruz.

Biz yönetimimize, takımımıza ve büyük taraftarımıza güveniyoruz... Bu günler geçecek, Ahlatcı Çorum FK kendine gelecek inşallah” ifadelerini kullandı.