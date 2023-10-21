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Osmancık ilçesinin Şenyurt, Esentepe ve Koyunbaba mahallelerinde 3 gündür sular kesik. Arıza nedeniyle 3 gündür mahallelere su verilemediği öğrenildi.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bazı vatandaşlar su kesintisi nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Belediyeye ulaşmaya çalıştıklarını ancak arızanın ne zaman giderileceğine dair bilgi alamadıklarını bildiren vatandaşlar, su sorununun acilen giderilmesini istedi.

Osmancık Belediyesi ise sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili 19 Ekim tarihinde şu duyuruyu yaptı: “Arıza nedeniyle ŞENYURT, ESENTEPE VE KOYUNBABA MAHALLELERİNDE su kesintisi meydana gelmiş olup arızanın ivedi bir şekilde giderilmesi için ekiplerimiz çalışmaktadır.”