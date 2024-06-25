Köy okulu bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte yediden yetmişe herkes birlik ve beraberlik içerisinde bir araya geldi.

Şenlikte açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Bayram Vargeloğlu, “Geleneksel hale getirdiğimiz köy şenliğimizin 6.sını düzenledik. Katılan herkese teşekkür ederim. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu yılda birlik ve beraberlik içerisinde şenliğimizi gerçekleştirdik.” dedi.

Plaket takdimi, ağalık seçimi ve öğle yemeği ile devam eden şenlikte, çeşitli etkinlik ve yarışmalarda düzenlendi. Yumurta yarışması, çuval yarışması, donma yarışmasında katılımcılar hünerlerini sergiledi. Çekilişlerde düzenlendi ve sürpriz hediyeler sahiplerini buldu. Köy sakinleri oyun havaları ve halaylar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK