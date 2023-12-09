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Çamurlu yollar, her gün araçlarıyla bölgeyi kullanmak zorunda kalan İbik Köyü Kavacık Mahallesi sakinlerini çileden çıkarttı.

Köy merkezine giden yoldan araçların geçemediğini, traktörlerinin bile güçlükle geçebildiğini dile getiren köy sakinleri İl Özel İdaresi’ne, Belediye’ye talepte bulunmalarına rağmen isteklerinin gerçekleşmediğinden dert yandı.

“ÇOK MAĞDURUZ”

Köyleriyle kimsenin ilgilenmediğini dile getiren köy sakinlerinden Celal Akkaya, “Yollarımız berbat, çamur içinde arabalarımız geçemiyor. Karda kışta ancak traktörle gitmeye çalışıyoruz. Yollara kumlama yapılmasını talep ettik dinleyen yok. Hiç kimse yardımcı olmuyor, çok mağduruz. Yıllardır şu gün yapacağız, bugün yapacağız deyip bizi oyalayıp duruyorlar. Türkiye’de asfaltsız yol kalmadı bizim yollarımızın kumu dahi yok. Yetkilerden sesimizi duymalarını istiyoruz.” ifadesini kullandı.