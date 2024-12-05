Yürürlüğe giren bu düzenlemeyle birlikte araç plaka yenileme işlemleri, noter yerine artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca tapu devir işlemleriyle ilgili önemli bir yenilik getirildi. Tapu işlemlerinde mülkiyet devri işlemleri, herhangi bir tapu müdürlüğünden doğrudan karşılanabilecek.

4 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', araç plakası yenileme işlemlerinde köklü bir değişiklik getirdi.

Artık kaybedilen veya yenilenmesi gereken araç plakaları için notere gitme zorunluluğu kaldırıldı.

Bu işlemler, e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilecek.

ZORLU VE UZUN SÜREN İŞLEMLER DÖNEMİ BİTTİ

Mevcut uygulamada, kayıp plaka sahipleri önce notere giderek plakanın kayıp olduğunu beyan ediyor, ardından Trafik Şube Müdürlüğü'nden onay alıyordu. Bu süreç tamamlandıktan sonra, noter onaylı plaka basım belgesiyle Şoförler Odası'na başvurularak yeni plaka basımı gerçekleştiriliyordu.

Bu prosedür, zaman kaybına yol açtığı gibi bazı durumlarda araç sahipleri için karmaşık bir süreç oluşturuyordu.

YENİ SİSTEMLE BİRLİKTE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLANDI

Yeni yönetmeliğe göre, plaka yenileme işlemleri artık birkaç basit adımla tamamlanabilecek:

1. e-Devlet sistemine giriş yapılacak.

2. Kayıp plaka için "Plaka Basım Talep Belgesi" oluşturulacak.

3. Araç bilgileri ve iletişim detayları güncellenecek.

4. Özet Tescil Bilgileri Raporu, sistem üzerinden alınacak.

Tüm bu adımların ardından gerekli belgelerle plaka yenileme süreci tamamlanacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER

Yeni sistemde, araç plakası yenileme işlemleri şu belgeler ve bilgilerle e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek:

Plaka basım talep belgesi,

Güncellenmiş iletişim bilgileri,

Aracın özet tescil bilgileri raporu.

ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİREN GELİŞME

Bu değişiklik, araç sahipleri için önemli bir kolaylık sağlarken, kamu hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Artık zaman kaybetmeden, daha hızlı ve güvenli şekilde plaka yenileme işlemleri yapılabilecek.