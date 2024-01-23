Alınan bilgiye göre E.S.(18), 19 AED 352 plakalı otomobille İnönü Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına çarptı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan E.S. Üçtutlar Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bir nedenle H.K. (21)’ i tabancayla vurdu.

Yaralı halde Osmancık 4. sokağa gelen H.K., yoldan geçen bir sürücüden yardımı ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

H.K., hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazaya karışarak otobüs durağına zarar veren ve silahla yaralama olayına karışan E.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.