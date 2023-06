Çorum'da önceki gün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve afete dönüşen sağanak yağış sonrası oluşan sel suları yine cadde ve sokakları teslim aldı. Bu duruma tepki gösteren Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ı sert şekilde eleştirdi.

Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Derin, “Sayın Başkanım bu işler makam aracınız olan TOGG ile gezmeyle olmuyor. Biraz şehrin sorunlarıyla ilgilenin. Şehri sel götürüyor. Çorum'un kaderi bu olmamalı” dedi.

Çorum Belediyesi’nin her yıl “Şu kadar altyapı yaptık, bu kadar para harcadık” diye çarşaf çarşaf haber yaptırdığını, buna rağmen şehrin altyapısının hala yetersiz olduğunu vurgulayan Derin, “Sizin yüzünüzden Çorum halkı her yıl aynı manzaralarla karşılaşmaktan bıktı” dedi.

Belediye yöneticilerinin beceriksizliği yüzünden evini ve iş yerlerini su basan esnaf ve vatandaşların zararlarının da Çorum Belediyesi tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizen Muhammed Taha Derin, “Sizin beceriksizliğinizi bu halk mı ödeyecek? Vatandaşlara bu yaşadıkları rezillikler reva mı?” diye sordu.

Çorum Belediyesi’nin her yıl onlarca arsa sattığını, maddi sorun yaşamamasına rağmen her yıl aynı sorunu yaşadığını aktaran Derin, “Hadiste dendiği gibi ‘Mümin, bir delikten iki defa ısırılmaz.’ Ehline verilmeyen her işin sonu hüsrandır. Arsalar satılmış ama ortada yapılan tek şey var o da Çorumminia ve Bedesten” şeklinde konuştu.

“Çorumminia ve Bedesten’e harcanan paralar altyapı için kullanılsaydı belki bu sorunları yaşamayacaktık” diye konuşan Muhammed Taha Derin, “Bu bir doğal afettir kabul etmek gerek ama 4 yıldır önlem almamak nedir? Bunun cevabı verilmelidir. Demek ki aşkla olmuyormuş bu işler. Doğru işlere yatırım ve ekip ile oluyormuş” ifadelerine yer verdi.

Derin ayrıca, bu şehrin 22 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetildiğini belirterek, “Çorum halkı, bu plansızlığa ve öngörememezliğe 2024 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde gereken cevabı verecektir” ifadelerine yer verdi.