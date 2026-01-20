Bağımsız Türkiye Partisi MKYK üyeleri Ömer Can Kol ve Erdem Çelik, Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Rıza Kaplan, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Senar Erdoğanyılmaz, İl Başkanı Mehmet Ali Tanık, Merkez İlçe Başkanı Abdullah Şahin, İl Başkan yardımcıları Muzaffer Ertürk Acar ve Hüseyin Akmaz, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Serdar Erdoğan, Alaca İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Avşar, Oğuzlar İlçe Başkanı Mustafa Bektaş ve parti üyesi Yusuf Baltacı, Pazar günü gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.

Fotoğrafta Yolyapar ve BTP yöneticileri, gazetemizin önünde görülüyorlar.

Muhabir: Haber Merkezi