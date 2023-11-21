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Yaklaşık bir yıl önce kendisine bir ev yapılmasını talep eden Coşkun Karadağ’ın sesine kulak veren Bozboğa Köyü Muhtarı Doğan Kara, yaşanmaz hale gelen evin yerine yeni bir inşaat başlattı. Köy Muhtarı Kara’nın öncülüğünde başlayan ve belli bir aşamaya kadar gelen inşaatı gören hayırseverler de inşaatın yapımına destek verdi.



Coşkun Karadağ, başta muhtar Doğan Kara’ya, evin tamamlanması için masraflarının tamamını üstlenen Bulut İnşaat Sahibi Ercan Bulut’a ve diğer hayırseverlere teşekkür ederek, evin yapımından sonra mecburi ihtiyaçları olan ev eşyalarının alınması konusunda da hayırseverlerden destek beklediğini bildirdi. Karadağ, daha önceden üzerindeki SGK borçlarından dolayı emekli olamadığını, borçlarının büyük kısmını Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatçı’nın desteğime ödediğini bildirerek, Ahlatçı’ya sonsuz teşekkürlerini bildirdi.

Muhtar Doğan Kara da; “Köyümüzde yaşayan Coşkun Karadağ isimli köylümüz rahatsızlıklarında dolayı çalışamamakta idi. Annesi ile birlikte yaşadıkları ev yıkılmaya yüz tuttuğundan dolayı yeni bir ev yapılması gerekiyordu. Köyümüzde kimin yardıma ihtiyacı olursa köylülerinin hep birlikte hareket ederek imece usulü hareketle birbirimize destek veririz. Bizim köy dayanışmamız diğer köylere de örnek olsun. Evin yapımından sonra eşya ve diğer malzemelerin alınması konusunda da köylümüzün destek vereceğini biliyorum” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.