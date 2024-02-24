Alınan bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşinin evine giden E.K. (43), eşi ile tartışmaya başladı.

O esnada evde misafir olarak bulunan R.K. ve eşi Ü.K., E.K.’yı evden uzaklaştırdı.

Bir süre sonra evden ayrılan R.K. ve eşi Ü.K.’nın bulunduğu aracın önünü Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy caddesi üzerinde keserek durduren E.K., önce otomobile zarar verdi, yanında taşıdığı bıçakla Ü.K.’yı yaraladı.

Çıkan arbedede yere düşerek kafasını kaldırıma çarpan E.K.’da yaralandı.

R.K., yaralanan eşini kendi imkanları ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirdi.

E.K. ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ