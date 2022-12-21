Olay Kale Mahallesi Aksaray 18. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı eve gelen Erhan S.(43), giriş kattaki evin mutfak penceresinin önünde silahla başına ateş etti.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erhan S.'nin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



