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Tarım İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya İl Müdür Vekili Ali Yiğit, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer ve TİGEM Ziraat Mühendisi Volkan Baran ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda çiftçilere seslenen İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Ali Yiğit; “Boş olan her alanı tarıma kazandırmalıyız. Bu konuda bütün çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir” dedi.



Sulanabilir tarım arazilerini yetersiz olduğunu ve bu yüzden mevcut tarım alanlarının korunması ve sahip çıkılması gerektiğini anlatan Ali Yiğit, tarımın öneminin son yıllarda pandemi ve savaşlarla birlikte bir kez daha anlaşıldığını belirterek şu görüşlere yer verdi. “Çiftçilerimizin önceliği üretim olmalı. İnsanların sağlıklı bir şekilde hayatlarını devam ettirebilmesi için tarım şart. Son yıllarda pandemi ve savaş ile birlikte gıdanın önemi çok iyi anlaşıldı. Tarım olması gereken yere doğru geliyor. Çiftçinin ürünleri artık daha kıymetli hale geldi. Çiftçilerimiz az çok bir şeyler kazanmaya başladı. Çiftçinin maliyetleri arttı ama yaptıkları işin sonucunda az da olsa bir şey kazanmak çok önemli. Tarım İl Müdürlüğü olarak çiftçilerimizden isteğimiz; ufak tefek hesabı bırakıp, boş olan arazileri ekmek ve üretmektir. Boş olan her alanı tarıma kazandırmalıyız. Bu konuda bütün çiftçilerimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir”



Toplantıda Malya Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Gezer ve TİGEM Ziraat Mühendisi Volkan Baran, TİGEM’in tarım işletmeleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda ayrıca çifçilere sertifikalı tohumların tanıtımı yapıldı.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de toplantıya katılan TİGEM yetkililerine ve çiftçilere teşekkür ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.