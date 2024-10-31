Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, son günlerde kurumlarının logosu kullanılarak Facebook üzerinden dolandırıcılık yapılmaya başlandığı yönünde duyumlar aldıklarını bildirdi.

Çorum Ticaret Borsası olarak Facebook’ta tek resmi sosyal medya hesaplarının bulunduğunu ifade eden Özkubat, kurumlarının logo ve fotoğraflarını kullanan diğer sosyal medya hesaplarından gelen istek ve taleplere kesinlikle yanıt verilmemesini talep etti.

Vatandaşların iyi niyetini bu şekilde istismar eden dolandırıcılara karşı dikkatli davranmalarını isteyen Özkubat, bu şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Editör: SELDA FINDIK