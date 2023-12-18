Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünde bulunan gölün etrafındaki kar kalınlığı gün boyunca süren yağışın ardından 20 santimetreye ulaştı. Boraboy Gölü Tabiat Parkı’nı çevreleyen ağaçlar, göl etrafındaki yürüyüş yolları ve iskeleler karla kaplandı. Günübirlik ya da konaklamak için gelen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaptı. Bazı ziyaretçiler kaldıkları bungalovlarda karın keyfini çıkardı. Göl ve çevresi havadan dron ile görüntülendi.

Gölün kıyısında gezinti yapan Emre Pamuk, “Dört mevsim farklı güzelliklere bürünen Boraboy Gölü Tabiat Parkı bu kış yine muhteşem. Doğa tutkunlarına bu güzelliği görmeyi tavsiye ediyorum” dedi.