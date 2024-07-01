Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz İş Dünyası Federasyonu’nun “bölgesel kalkınma” toplantılarının ikincisi, Çorum’dan sonra Amasya’da gerçekleştirildi. Amasya Siad’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Çorum’da olduğu gibi CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da katıldı.

Çorum’dan ORKASİFED Başkan Yardımcısı Semrin Kaleli ile Çorum İş Kadınları Derneği yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda, TR83 Bölgesi’nin, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, daha müreffeh, daha güçlü ve yaşanabilir hale getirilmesi için yapılması gerekenler noktasında görüş ve öneriler ortaya konuldu.