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Çıraklıktan yetişen, kalfalık ve ustalık dönemleriyle tam 35 yıllık deneyime sahip olan Vural Ağca, iyi yetişmiş ekibiyle birlikte özellikle ağır vasıtaların oto elektrik konusunda çözüm ortağı haline geldi.

Tüm marka ve model ağır vasıtaların elektrik aksamı ile ilgili sorunlarına çözüm ürettiklerini belirten Vural Ağca, “İşimizi, çözüm odaklı bir anlayışla, titizlikle ve severek yapıyoruz. Bunun karşılığı olarak da, Çorum’dan, ilçelerinden, Türkiye’nin her yanından geniş bir müşteri portföyüne sahibiz.” diye konuştu.