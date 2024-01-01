Geçtiğimiz günlerde Umut Radyo’da, Meltem Danışman Çınar ve Mehmet Yolyapar’la “Çorum Güncesi Özel” programına katılan Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin bilimsel seviyesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“URAP Sıralaması, ODTÜ tarafından yapılıyor. Bu sıralamaların kriterleri itibariyle dönemsel yenilemeler oluyor. Türkiye’de 209 üniversite var, 185’i bu sıralamaya girmeyi hak etmiş. Yıllar itibariyle üniversite sayısı değişti. Hitit Üniversitesi 2006 yılında kuruldu. 2018’e kadar Türkiye’deki üniversite sayısı 162. 2023’te 209.”

“BÜYÜK ÜNİVERSİTELER BÖLÜNÜP 16 YENİ ÜNİVERSİTE KURULDU”

“2018’de bu sıralamada kullanılan 5 kriter, 2022 yılından itibaren yenileniyor. Burada ilk defa yurtiçi işbirliği puanı, TÜBİTAK proje puanı, bir diğeri uluslararası işbirliği puanı değerlendiriliyor. Üniversite sayısı 162’den 185’e çıkıyor ve aynı zamanda yeni kriterler ekleniyor. Hitit Üniversitesi’nin önceki kriterlere göre yapılan yayınlarda artışı var. Yeni kriterler eklendiğinde TÜBİTAK proje oranı 2019 yılına gelinceye kadar çok azdı. Biz TÜBİTAK projesi bağlamında çalışmalarımızı hızlandırdık. Klasik üniversite temposunda geri gidiş yok, ama yeni kriterler eklendiğinde sıralamada aşağı inmemiz söz konusu.”

“İlerleyen dönemde büyük üniversiteler 2’ye bölüdü. Bu büyük, yerleşik ciddi kapasitesi olan üniversiteler bölünerek 16 yeni üniversite kuruluyor. Bu 16 üniversite bizim önümüzde olan üniversiteler.”

“İTÜ’NÜN ÖNÜNE GEÇECEK DEĞİLİZ”

“Öyle bir algı var ki sanki Hitit Üniversitesi öyle bir hızla gidecek ki 5 yıl sonra İTÜ’nün önüne geçecek. Böyle bir şey yok.

Bir olgunlaşma dönemi girdiğinde yeri oturacaktır. Eğer 209 üniversite kalacaksa Türkiye’de bizim normal şartlarda oturacağımız skala burası.

Bizim üretime bakmamız lazım. Kuyumculuk Takı Tasarımı İskilip’te denedik olmadı ama Sayın Ahmet Ahlatcı ile protokol imzalayıp, mezunlarını istihdam garantisi verecek şekilde Organize Sanayi Bölgesi’ne getirip orada eğitimini verip bu noktada nerede duracağımızı belirlememiz önemli.

“15 MİLYON LİRAYA LABORATUVAR KURDUK”

Proje kültürünün yaygınlaşması için atama yükseltme kriterlerini revize ettik. Hocalarımıza bunları yaparsanız, o zaman sizi profesörlüğe yükselteceğiz, dedik. Aynı şekilde akademi Ödülleri başlattık. Öne çıkan, başarı gösteren akademisyenlerimize ödül veriyoruz. Proje yapanları önceliklendiriyoruz. TÜBİTAK projesi olarak 2019’a kadar bir elin parmağını geçmeyen proje sayımız, 2019-2023 arası 54’e ulaştı. 297 öğrencimiz bir hocamızla proje hayata geçirdi. TÜBİTAK 2209-A projesi kapsamında Türkiye’de en çok proje üreten 4. üniversite olduk.

Aynı zamanda bu çalışmaların yapılabileceği laboratuvar anlamında 15 Milyon TL’ye yakın bir altyapı ile bölgede olmayan bilgisayar laboratuvarı kurduk.

TIMES HIGHER EDUCATION SIRALAMASI

Aynı zamanda dünyada ünlü ve farklı bir sıralama daha var. O da TIMES HIGHER EDUCATION sıralaması. Biz bu sıralamaya Türkiye’den giren sayılı üniversitelerden biriyiz. 36. sıradayız. Biz Dünya Genelinde 1501+ bandındayız.

Eğitim kategorisinde 2000 sonrası kurulan üniversiteler arasında 7. ve araştırma kategorisinde de 10. sıradayız. Artık tüm paydaşlarımızla birlikte, hepsinin ortak bir çalışması ve birikimiyle bir araştırma-geliştirme ve üretim-geliştirme kültürü ortaya çıkıyor.”

GREENMETRIC SIRALAMASI

Dünyada 1183 üniversitenin sıralamaya girdiği GreenMetric sıralamasında Dünya’da 81, Türkiye’de 7 basamak yükseldik. Türkiye'de 98 üniversite arasında 18. sırada, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 14. sırada, Dünya'da 1183 Üniversite Arasında 248. sırada ve Türkiye’de 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 4. sırada yer aldık.

Bunun için önce kriterlerin sağlanması gerekiyor ve sonrasında sıralamaya dahil olabiliyorsunuz. Bu sıralamada yükselişimiz sürüyor. Türkiye’de 209 üniversiteden 98’i bu sıralamaya girebilmiş durumda ve biz 18. sıradayız.”