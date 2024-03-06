Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3 artarak 2 trilyon 540 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışını sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 2,6'dan fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor. Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, bugün TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi. Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6,6 değer kazanarak 3 bin 793 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Editör: AA AJANS