Birlik vurgusunun yapıldığı açıklamada “ Maçın atmosferine ortak olmak ve takımımıza destek olmak isteyen Ankara’daki veya Ankara'ya gelecek olan taraftarlarımız, takımımızı en iyi şekilde desteklemek için stadyumda buluşmak dileğiyle. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz” ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 4 Şubat Pazar günü, Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile oynayacağı 21.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, kulüpten yapılan açıklamada maçı yerinde izleyecek taraftarlar için hatırlatma ve bilgilendirme yapıldı.

1030

KOLTUK

AYRILDI

Maçın oynanacağı 20.560 seyirci kapasiteli Eryaman Stadyumu’nun Ahlatcı Çorum FK taraftarlarına 1.030 kişilik kontenjan ayrıldı. Çorum FK’lı taraftarlar için bilet fiyatı ise 130 lira olarak belirlendi.

PASSOLİG

UYARISI

Ahlatcı Çorum FK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çorum FK taraftarlarına 1.030 kişilik kontenjan ayrıldığına dikkat çekilirken, maça girecek taraftarların passolig sahibi olmaları gerektiğinin altı çizildi. Açıklamanın devamında, “Kontenjanımız sınırlıdır ve bu sayının üzerinde bilet satışı yapılmayacaktır. Biletlerinizi önceden temin etmenizi öneririz. Çünkü geç başvurular kontenjan doluluğu nedeniyle reddedilebilir” denildi.

BİRLİKTELİK

VURGUSU

Açıklamada, “Sevgili Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü taraftarları, Siz değerli taraftarlarımızla birlikte Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşma için heyecan dorukta! Maçın atmosferine ortak olmak ve takımımıza destek olmak isteyen tüm Ankara'daki veya Ankara'ya gelecek olan taraftarlarımız, takımımızı en iyi şekilde desteklemek için stadyumda buluşmak dileğiyle. Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz” ifadeleri kullanıldı.