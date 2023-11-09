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2023-2024 Eğitim Öğretim yılının birinci ara tatili yarın başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek. Tatil sonrası öğrenciler, birinci döneme 20 Kasım Pazartesi günü devam edecek.

Kasım ayı ara tatilinde öğretmenlerin seminerleri son kez çevrim içi yapılacak. Öğretmenler, mesleki eğitim sunumlarına katılacak.

19 milyondan fazla öğrenci için birinci dönem 19 Ocak'ta sona erecek. Öğrenciler, ikinci döneme 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemde sınav maratonu başlıyor

İkinci dönem ara tatili ise 5 Nisan'da başlayacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecek.

İkinci dönemde 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav maratonu var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı da 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak TRT Haber