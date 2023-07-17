Çorum’un Dodurga ilçesi Dikenli Köyü’nde yaşayan Ali Kopar, çalıştığı işyerinde canına kıymak istedi.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kopar, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın gerçekleştiği sırada, işyerinde çalışan diğer işçilerin yardım etmek yerine cep telefonları ile görüntü çekmeleri ve çekilen görüntüleri başkaları ile paylaşmalarına Kopar’ın ailesinin tepki gösterdiği ve suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.