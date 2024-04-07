Çorum’da polis ekiplerinin durumlarından şüphe ettiği 4 şahıs ve şahıslara ait otomobilde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap elde edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi asayiş ekipleri, Mimarsinan Mahallesi’nde devriye görevinde bulundukları esnada Mimarsinan 30. Sokak üzerinde 4 kişiyi motor kaputu açık halde bir otomobilin başında gördü.

Şüpheli davranışlarda bulunan şahısların yanına gelen polis ekipleri, B.S.(30), O.A.(23), E.T.(32) ve B.Y.(29)’ı aracın motor bölümüne gizledikleri yüzlerce uyuşturucu hapı bir çantanın içerisine doldururken suçüstü yakaladılar.

Otomobilin motor kısmında arama yapan polis ekipleri boşluklara doldurulmuş çok sayıda uyuşturucu hap tespit etti.

Şüpheli araç detaylı arama yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilirken, gözaltına alınan şüpheliler ise doktor raporu sonrası polis merkezi amirliğine götürüldü.

TUTUKLANDILAR

Gece saatlerinde polis ekiplerince otomobilin motor bölümüne gizledikleri uyuşturucu hapları bir çantaya boşaltırken suçüstü yakalanan 4 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: HABER MERKEZİ