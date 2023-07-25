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Olayın TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) üyesi bir grup genç tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığını ileri süren Erkan Yıldız, TÜGVA İl Başkanı Bahadır Kıyıklık’ı konuyla ilgili açıklama yapmaya davet etti.

Yıldız, seçim döneminde İYİ Parti’ye yönelik karalama ve iftira kampanyalarının had safhaya çıktığını, Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı’nın afişlerine dahi saldırı düzenlendiğini ifade ederek, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını istedi.

Erkan Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum kamuoyunun bilgisine arz ediyorum: Geçtiğimiz aylarda ülke genelinde bir seçime girdik. Bu seçimlerin Anadolu kırsalında zorluklarını hepiniz biliyorsunuz. Atılmadık iftiralar bırakmadılar. Seçim boyunca bunlarla mücadeleler ettik. Gittiğimiz yerlerde iktidarımızda çiftçinin yanında olacağımızı söyledik, esnafın yanında olacağımızı söyledik, Çorum’un merkezinde bunu başardık. Çorum’un eksiklerini, 21 yıldır süren iktidar döneminde hizmet alamadığını cadde cadde, köy köy gezerek dile getirdik. Halkımızın takdiridir ki ‘sizi bir yıl daha muhalefette bırakacağız’ demiştir.

Çorumlu hemşerilerimizin reylerine saygı duyduk. Ama gel gelelim durum öyle değildi, kara propaganda, kirli di,l iftiralar bizleri halkımızla karşı karşıya getirdi.

Çorum’un küçüklüğü, insanların hala sokağa çıktığında birbirimizi A’dan Z’ye tanımamıza yaramaktadır. O yüzden Çorum halkı birbirini çok iyi tanır.

Biliyorsunuz ki seçimlerde bizlere; “terör örgütü ile birliktesiniz” diyerek halkımızı kin ve nefret dolu bakışmalara sürüklemek istediler. Yoksa mevcut iktidarın kazanma şansını kaybettiği belliydi. Bizler Çorum’un öz evlatlarıyız. Çorum aşkı bizim tartışılmaz değerimizdir.

Seçimlerde İyi Parti adayının milletvekili olma ihtimali çok yüksekti. Bunu gören iktidar yandaşları adeta çılgına döndü, ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü Bekir Özsaçmacı kazanırsa Çorum kazanacaktı. Billboardlarımıza seçimlere yakın bir gece saldırı düzenlendi, bizleri terör örgütleri ile ilişkilendirir yakıştırmalar yapıldı. Bir örnek verirsek ‘Ayasofya Camisini kiliseye çevirecekler’ yazdılar. Hadsizce yapılan bu eylemler kimler tarafından gerçekleştirildi, kimler organize etti, gün yüzüne çıkmıştır. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Cami yıkan da siz, belediye borcuna karşılık cami satan da sizsiniz. Billboardlarıkıza saldırıyı düzenleyen TÜGVA İl Başkanı Bahadır Kıyıklı’nın bu eylemi kimler tarafından talimat alıp yaptığı açıklamasını talep ediyorum.

Çorum kardeşlik şehridir. Çorum sevdası başka bir sevdaya benzemez. Nerede terör örgütlerine destek veren varsa Allah onların belasını versin.”