Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum Haber Gazetesi’ni ve Çorum Haber Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ı gönderdiği mesaj ve çiçek ile kutladı.

Başhekim Bilgili mesajında; “ Meslek hayatında 55. yılına giren usta, saygın ve Çorum Sevdalısı gazeteci Mehmet Yolyapar’ı ve 40. yılına giren Çorum Haber Gazetesini kutluyor, nice yıllar ve başarılar diliyorum.

Çorum’a değer ve vizyon kazandıran Sayın Yolyapar ve Çorum Haber Gazetesinin başarılarının devamını diliyorum.” dedi.