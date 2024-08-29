Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı internet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerinin objektif bir şekilde ölçümlenmesi amacıyla Basın İlan Kurumu tarafından geliştirilen BİK Analitik, bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerden başarıyla geçerek uluslararası bir standart olan “ISAE 3000” kapsamında “Güvence Denetimi Raporu” almaya hak kazandı.

İlk yerli ve millî ölçüm sistemi BİK Analitik, ülke genelinde hâlihazırda 420 internet haber sitesini anlık olarak takip ederek kamu kaynaklarının basın sektörüne adil bir şekilde dağıtımını sağlarken, sunduğu hizmetin şeffaflığını ve güvenilirliğini en üst seviyede tutmayı hedefledi. 2023 yılında Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğine, BİK Analitik’in Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunca yılda en az bir defa denetlenmesine ilişkin hüküm eklendi.

Güvence denetiminden başarıyla geçti

Yönetmelik uyarınca uluslararası alanda yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşu, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgilerinin ölçümlerine ilişkin süreçlere güvence sağlanması amacıyla BİK Analitik’in 1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki işletim etkinliklerini denetime tabi tuttu.

Güvence çalışması, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ve finansal olmayan bilgilere yönelik hazırlanan Uluslararası Güvence Denetimi Standardına (ISAE 3000) uygun olarak yapıldı.

Denetim kapsamında; BİK Analitik uygulama süreçlerine yönelik “inceleme”, “sorgu”, “gözlem” ve “yeniden gerçekleştirme” testleri gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında toplanan denetim kanıtları ve edinilen bilgiler sonucunda hazırlanan raporda; sistemin internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik ölçümü süreçlerini, tasarlandığı ve işletildiği şekilde doğru olarak yansıttığı, sistem ve süreç tanımında yer alan kontrollerin makul güvence sağlayacak şekilde tamamlayıcı kontrollerle desteklenerek etkin olarak işletildiği belirtildi.

Erkılınç: BİK Analitik güvenilir olduğunu kanıtladı

BİK Analitik’in uluslararası geçerliliği bulunan ISAE 3000 Güvence Denetimi Raporu almasını değerlendiren Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, büyük emek harcanarak geliştirilen internet trafiği ölçümleme sisteminin uluslararası standartları içeren kontrol ve testlerden başarıyla geçmesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erkılınç, “Paydaşlarımızla birlikte Türk basınını geleceğe taşıyan adımları birer birer atıyoruz. İnternet medyasının ilan ve reklam desteğine kavuşması kadar önemli bir husus da kamu kaynağının adil ve tarafsız bir şekilde dağıtımıydı. BİK Analitik’in işini iyi yapanla yapmayanı ayırırken en büyük güvencelerimizden biri olacağını, sistemi işletirken paydaşlarımıza bir dayatmada bulunmak yerine onların güvenini kazanmayı ve rıza üretmeyi öncelediğimizi ısrarla vurguladık. Kendimize güveniyorduk ve BİK Analitik çalışmaya başlayalı üç dört ay olmamışken bağımsız bir denetim kuruluşunca denetlenme taahhüdümüzü yönetmeliğimize koyduk. Şükürler olsun gelinen noktada BİK Analitik, uluslararası standartlara göre güvenilir olduğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Kalitesi TSE tarafından tescillenmişti

Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan marka tescil belgesi alan BİK Analitik, Türk Standardları Enstitüsü’ne yaptığı başvuru sonucunda yazılım paketlerinin kalite gereksinimlerini, bu paketlerin test dokümanlarının ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini ve yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatları açıklayan uluslararası bir standart olan TS ISO/IEC 25051 belgesini alarak kalitesini tescillemişti.