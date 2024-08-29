Çorum’un önceki valilerinden, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ile eşi Ayla Poroy, kebapçı Kadir Hafızoğlu’nun vefatı nedeniyle, Hafızoğlu Ailesi’ne ve Çorumlulara ÇORUM HABER aracılığı ile başsağlığı mesajı gönderdiler.

Çorum’a her geldiklerinde Kadir Usta’nın enfes tandır kebabını yemeden gitmediklerini belirten Ayla ve Hüseyin Poroy, “Çorum, işini en iyi şekilde yapan, saygılı, sevecen, çok değerli bir evlâdını kaybetti. Çok üzgünüz. Allah rahmetini esirgemesin.” dediler.