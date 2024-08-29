Çorum’un ünlü tandır kebap ustası Kadir Hafızoğlu (63), önceki akşam, 25 günden beri yoğun bakımda tedavi gördüğü Ankara GATA’da hayatını kaybetti.

Kadir Hafızoğlu, beyin tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıkamamıştı.

Yine Çorum’un ünlü kebapçılarından olan merhum Nurettin Hafızoğlu’nun oğlu, Ayşe Hafızoğlu’nun eşi, Sefure, Serap ve Sevil Hafızoğlu’nun babaları olan Kadir Hafızoğlu’nun cenazesi dün sabaha karşı Çorum’a getirilerek Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nün gasilhanesine konuldu. Cenaze, Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.