Aylin Alveren Özen’in büyük amcası merhum Aziz Alveren’in oğlu nakliyeci Orhan Alveren (58) bugün tedavi görmekte olduğu Ümraniye Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Derya Alveren’in eşi 5 çocuk babası Orhan Alveren’in cenazesi yarın öğle namazından sonra Mecitözü Figani köyünde toprağa verilecek.

Aylin Alveren Özen’in büyük amcası merhum Aziz Alveren’den başka Çorum eski Belediye Başkanı Osman Alveren de ikinci amcası. Aylin Alveren Özen’in babası merhum İhsan Alveren ise 3 kardeşin en küçüğü.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.