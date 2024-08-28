Çorum’un Temmuz ayındaki ihracatı 534 milyon dolar olurken, 7 aylık ihracatı ise 1 milyar 930 milyon 158 bin dolara ulaştı. Son 10 yılda sürekli ihracatı artış gösteren ve Samsun, Amasya, Tokat gibi TR83 Bölgesi illeri arasında uzun süredir birinciliği kimseye bırakmayan ilimizin bu yıl sonunda yeni ihracat rekorunu kırması bekleniyor.

Türkiye genelinde Temmuz ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,8 arttı, ithalat yüzde 7,8 azaldı. Dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolar, ithalat yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 148 milyar 738 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 azalarak 198 milyar 676 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 13,0 arttı, ithalat yüzde 4,2 azaldı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Temmuz ayında yüzde 13,0 artarak 18 milyar 157 milyon dolardan, 20 milyar 524 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 4,2 azalarak 24 milyar 536 milyon dolardan, 23 milyar 506 milyon dolara geriledi. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 44 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Temmuz’da dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,8 azalarak 12 milyar 532 milyon dolardan, 7 milyar 295 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Temmuz ayında yüzde 61,2 iken, 2024 Temmuz ayında yüzde 75,5'e yükseldi. Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan, 49 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 65,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,9'a yükseldi.

Ocak - Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, aynı dönemde en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya Federasyonu oldu.

ÇORUM’UN İHRACATI

1.9 MİLYAR DOLAR

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Samsun’da Temmuz ayında ihracat 125,8 milyon dolar, ithalat 66,8 milyon dolar olurken, Tokat’ta ihracat 3 milyon dolar, ithalat 2,3 milyon dola, Çorum’da ihracat 534 milyon dolar, ithalat 267,8 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 15,3 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar oldu.

Çorum buna göre Ocak ayında 196 milyon dolar, Şubat ayında 197 milyon dolar, Mart ayında 354 milyon dolar, Nisan ayında 188 milyon dolar, Mayıs ayında 263 milyon dolar, Haziran ayında 196 milyon dolar ve Temmuz ayında ise 534 milyon dolar olmak üzere 7 aylık ihracatını da 1 milyar 930 milyon 158 bin dolara çıkardı. Aynı dönemde ithalat ise 1 milyar 831 milyon 629 bin dolar oldu.

İlimizin son 10 yıllık ihracatına bakıldığında ise 2023 ve 2022 yılının 1 milyar 887 milyon dolarlık ihracatını 7 ay içinde geçtiği gözlenirken, 2021 yılında yakalanan 2 milyar 634 milyon dolarlık yılsonu ihracatını da geçerek ihracat rekorunu kırması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ