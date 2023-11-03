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Olay Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Abdulhamithan Ortaokulu yanında bulunan çocuk parkında Y.B.(13) ile G.Z.(13) arasında bankta oturma meselesi nedeni ile kavga çıktı.

Parktan ayrılan G.Z., bir süre sonra tekrar gelerek evden aldığı meyve bıçağı ile Y.B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocuğun bıçakla yaralandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan çocuğun hayti tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın şüphelisi G.Z., ise polis ekiplerince yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.