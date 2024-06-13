Kentin farklı noktalarındaki bıçakçılar, bir yandan kendi ürünlerinin satışını yaparken diğer yandan da vatandaşların bıçaklarını bileyliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak gösterilen "sanatçı tanıtma kartı" verilen bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, bayram nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

İnsanların kurban keserken kullanacağı bıçağı seçerken dikkatli olması gerektiğini belirten Poyraz, “Kurban kesmek için kullanacakları bıçaklar, profesyonel bıçak olmalı. Kurbanda kullanılacak bıçak, başından sonuna kadar açılmış olmalı. Yarım ağzı açık olan bıçaklar çok keskin olmaz. Seyyar satıcıdan, hırdavatçıdan, ne idüğü belirsiz, kalitesiz, niteliksiz çelikten yapılmış bıçaklar kesinlikle tercih edilmemeli. Bu tür bıçaklar iş kazalarına sebebiyet verebileceği gibi hayvana da çok büyük eziyet çektirebilir. Bu nedenle insanlara kaliteli çeliklerden imal edilmiş, özellikle de el yapımı bıçaklar tercih etmelerini öneriyoruz” dedi.

Editör: AA AJANS

Bıçak bileme konusunda da işin ehli kişilerden hizmet alınması gerektiğine dikkati çeken Poyraz, “Kesinlikle profesyonel bilemecilere yaptırsınlar. Anahtarcı, ayakkabıcı, hırdavatçı gibi değişik meslek mensuplarının yaptığı bileme dönemsel kazanç sağlama mantığıyla olacağı için profesyonellikten çok uzak oluyor. Bu durumda doğru bileme yapamıyorlar. Hayvanlar da çok acı çekebiliyor. Profesyonel bileme yaptırılmalı. Hem kendileri hem hayvan için daha faydalı olacaktır." diye konuştu.Poyraz, bu yıl bıçak bileme ücretinin 20 lira, satır ve balta bileme ücretinin de 40 lira olduğunu sözlerine ekledi.