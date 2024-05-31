Çorum’da alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan kavgada 1 kişi beyzbol sopası ile darp edildi.

Alınan bilgiye göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Duran D. ile Mustafa Y., Cemiikebir 3. Sokak’ta bulunan bir çay evinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Duran D., beyzbol sopası ile darp edildi.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli Mustafa Y., polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK