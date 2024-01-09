7 Ocak'ta İ.C, otomobiliyle geldiği Ulukavak Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, aralarında husumet olduğu öğrenilen M.C.Y.(18)'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralı halde bir süre daha araç kullanan İ.C, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Garantievler 10. Sokak'ta ambulansa alınarak, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan M.C.Y. ile kardeşi M.Y.(14), İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş ateşli silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.