Akaryakıtta KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinin ardından benzin ve motorine zam yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine ortalama 45 kuruş, motorinin litresine ise 43 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul’da 26.66 lira, Ankara'da 27.11 lira, İzmir'de 27.17 lira, Adana'da 27.54 lira, Bursa'da 27.16 lira, Diyarbakır'da ise 27.81 liraya yükseldi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 25.22 lira, Ankara'da 25.65 lira, İzmir'de 25.81 lira, Adana'da 26.09 lira, Bursa'da 25.71 lira, Diyarbakır'da ise 26.27 lira oldu.