Alman ve İsviçreli profesyonel arıcıların Ar-Ge çalışmalarında yer alan, Benka Arıcılık’ın tecrübesiyle tasarlanan “mum yıkama teknesi”, önce Avrupa’da, ardından İstanbul Arıcılık Fuarı’nda ilk kez arıcılarla buluştu. Eşzamanlı olarak İtalya ve İstanbul’da da sergilenen Dünya’da ilk ve tek olan ürün, arıcılık sektöründe büyük ilgi gördü.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı’nda ziyaretçilerden ve arıcılık sektörünün temsilcilerinden tam not alan yenilikçi ürün, Türkiye Arıcılık Fuarı’nın oluşturduğu İnovasyon Ödülü Komisyonu tarafından 2024 İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.

Ödülü Benka Arıcılık adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli aldı.

BAL MUMUNUN GERİ KAZANIMINI SAĞLIYOR

Benka Arıcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, “mum yıkama teknesi” hakkında şu bilgileri verdi:

‘’ Arıcılık faaliyetlerini kolaylaştırma misyonumuzu yerine getirmek amaçlı, Alman ve İsviçreli arıcılar ile birlikte yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda tasarlanan patentli ürünümüz; bal mumunun geri dönüşümünü artırıyor ve hızlandırıyor, hem de arı hastalıklarının bir sonraki sezona aktarılmasını engelliyor. Bu özellikle günümüzde yaşanan arı ölümlerinin yavaşlatılmasına, hem de milli servet olan bal mumunun maddi olarak geri kazanılmasına fayda sağlıyor. Almanya, Avusturya, İtalya ve son olarak İstanbul’da aldığımız geri dönüşlerden, tasarlanan ürünün gerçekten bir ihtiyaç olduğunu anlıyoruz. Türkiye Arıcılık Fuarı heyetinin “inovasyon ödülü”ne layık görmesinden dolayı mutluyuz, gururluyuz. Dünya Arıcılığı için geliştirmeye ve kolaylaştırmaya devam edeceğiz. ‘’ dedi.

DÜNYA’DA İLK 10’DA ADI GEÇİYOR

Yaptığı çalışmalar ve markalaşma hamleleri ile Türkiye’den sonra Dünya arıcılık sektöründe de ismini duyuran Benka, birkaç uluslararası araştırma şirketinin hazırladığı Küresel Bal Üretim Ekipmanları Raporunda (Global Honey Production Equipment Report 2023-2028) incelemeye alınan şirketlerin başında yer alıyor.

Raporda Dünya arıcılık sektörünün 2023-2028 tarihleri arasında tahmin edilen gelişimleri ve sektör analizleri yer alıyor. Rapor, İtalya, Polonya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi Dünya’nın birçok ülkesinden sektörün eski ve köklü şirketlerini kapsıyor.