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Kale Mahallesi Eti 4. Sokakta ikamet eden Cengiz T.(40)’den uzun süre haber alamayan yakınları polisten yardım istedi.

İhbar üzerine şahsın ikametine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin defalarca zile basmasına rağmen kapının açılmaması üzerine, itfaiye ekiplerince demir korkuluklar kırılarak camdan eve girildi.

Evde yapılan aramada Cengiz T.’nin evde bulunmadığı anlaşılırken, masanın üzerinde “Ben gidiyorum. Beni affedin, eşyalarım sizin olsun” yazılı not bulundu.



Cengiz T.’nin yakın zamanda ailevi sorunlar yaşadığı öğrenilirken halen nerede olduğu bilinmiyor.