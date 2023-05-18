Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi fiilen başlattığı 19 Mayıs 1919’un yıldönümünde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yılı vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken mesajında şu ifadelere yer verdi; “Milli Mücadele’nin başlangıç noktası olan 19 Mayıs 1919 tarihi, aziz milletimizin tüm imkânsızlıklara rağmen bağımsızlığından asla vazgeçmeden, millî birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenerek başlattığı kutlu direnişin ilk adımıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milleti, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı topyekûn mücadele vererek destansı bir kurtuluş mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. 104 yıl önce bağımsızlık meşalesinin Samsun’dan yakılmaya başlandığı bu gün, Ulu Önderimiz tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bütün ümidim gençliktedir” sözünden de anlaşıldığı gibi, gençlerimizi iyi yetiştirmek, geleceğimizi de iyi inşa etmek demektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadelenin eşsiz kahramanlarını, geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Bağımsızlık mücadelemizin başladığı bu anlamlı günde Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum.”