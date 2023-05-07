Çeşitli yarışmalar vesilesiyle ekranlara çıkan, bazı TV dizilerinde rol alan Onur, son zamanlarda da, sosyal medyada paylaşılan “ulusal bayramlar” ve “Atatürk sevgisi” üzerine şiir videoları ile tanınıyor.
Bu nedenle de, İstanbul sanat dünyasında Onur’un yeni ismi “Atatürk’ün Oğlu” şeklinde zikredilmeye başlandı.
Şair Belkıs Hakan da, önceki gün Onur için bir şiir yazdı. İşte o şiir:
BEN ATATÜRK'ÜN OĞLUYUM
O canımda kanımdadır
Her zaman var olacaktır
O benim babam, Ata'mdır
Ben Atatürk'ün oğluyum
Ben O'nun ilkeleriyle
Ben O'nun devrimleriyle
Büyüyorum sevgisiyle
Ben Atatürk'ün oğluyum
Saydığım sevdiğim Ata'm
O cumhurdur adı vatan
Ne mutlu ki bana kalben
Ben Atatürk'ün oğluyum
Al bayrağım özgürlüğüm
Edirne'den Ardahan'a
Dağım taşım Anadolum
Ben Atatürk'ün oğluyum
Belkıs Hakan
2 Mayıs 2023