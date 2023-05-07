Çeşitli yarışmalar vesilesiyle ekranlara çıkan, bazı TV dizilerinde rol alan Onur, son zamanlarda da, sosyal medyada paylaşılan “ulusal bayramlar” ve “Atatürk sevgisi” üzerine şiir videoları ile tanınıyor.

Bu nedenle de, İstanbul sanat dünyasında Onur’un yeni ismi “Atatürk’ün Oğlu” şeklinde zikredilmeye başlandı.

Şair Belkıs Hakan da, önceki gün Onur için bir şiir yazdı. İşte o şiir:

BEN ATATÜRK'ÜN OĞLUYUM

O canımda kanımdadır

Her zaman var olacaktır

O benim babam, Ata'mdır

Ben Atatürk'ün oğluyum

Ben O'nun ilkeleriyle

Ben O'nun devrimleriyle

Büyüyorum sevgisiyle

Ben Atatürk'ün oğluyum

Saydığım sevdiğim Ata'm

O cumhurdur adı vatan

Ne mutlu ki bana kalben

Ben Atatürk'ün oğluyum

Al bayrağım özgürlüğüm

Edirne'den Ardahan'a

Dağım taşım Anadolum

Ben Atatürk'ün oğluyum

Belkıs Hakan

2 Mayıs 2023

