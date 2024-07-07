Sünnet şöleni konvoy ile başladı. Saat Kulesi önünde halk otobüsleriyle konvoya katılan çocuklar ve aileleri sünnet şehir turu atıp  Hıdırlık’ta dua etti. 

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da kendi kullandığı klasik makam aracıyla konvoya katıldı. 

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Konvoyun ardından Ulu Cami yanındaki kent meydanında sünnet şöleni etkinlikleri gerçekleştirildi. 

Palyaço, illüzyon, balon ve birbirinden güzel eğlenceli gösterilerin yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Çocukların eğlencesine protokol üyeleri ve aileler de eşlik etti.

Sünnet şöleni, Türk Halk Müziği konseri ile sona erdi.

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Editör: HABER MERKEZİ